Faturamento das empresas de turismo cresce 2,2% em 2019

O faturamento das empresas do setor de turismo cresceu 2,2% no ano passado para R$ 238,6 bilhões, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizada em parceria com a Cielo, que será divulgada hoje. O número de empresas cresceu, mas menos: foram criados 35.692 novos postos de trabalho, aumento de 1,2%.

