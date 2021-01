Faturamento de empresa de tratamento de ar salta 200% com a pandemia

A Ecoquest, empresa que atua com o serviço de tratamento de ar, registrou no ano passado uma expansão de 200% no faturamento em função da pandemia do covid-19, puxado pela grande demanda por descontaminação de ambientes. Para 2021, a expectativa é de mais crescimento, visto que a leitura é de que os protocolos de segurança e de saúde seguirão mais rígidos. Os clientes da companhia, em 2020, passaram de 200 para 600, ao passo que as vendas de sistemas saltaram de 1,2 mil para 3 mil no ano. A empresa é a única no Brasil a oferecer a tecnologia IRC (Ionização Rádio Catalítica), que elimina o SARS COV 2 do ambiente.