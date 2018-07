Faturamento de laboratórios locais cresce 19% até abril e supera mercado

Os laboratórios farmacêuticos nacionais viram seu faturamento com medicamentos genéricos no varejo subir 19% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. Com tal desempenho, superaram, inclusive, a soma de todas as categorias – que inclui ainda multinacionais e importadores, cuja expansão foi de 13%. Galgaram ainda fatia de 60% do faturamento em farmácias e drogarias, além de responderem por 70% do total das vendas de medicamentos genéricos.

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter