Faturamento do comércio no Dia das Crianças cresceu 39%, diz Rede

O faturamento do varejo online cresceu 57% durante o fim de semana que antecedeu o Dia das Crianças, em comparação com os resultados apurados em 2020. Já as transações realizadas precisamente no dia 12 de outubro de 2021 mostram que o faturamento total do varejo online e presencial obteve um crescimento de 39%, se comparado ao valor transacionado na mesma data do ano passado.

A maior alta, porém, veio nas compras digitais do dia 12, quando o varejo online alcançou um faturamento 92% acima da movimentação financeira registrada na mesma data de 2020. Os dados são da Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco.

As maiores altas observadas nesse Dia das Crianças vieram dos setores de Turismo e Entretenimento, com aumento de 46%; brinquedos, com 30% de aumento; vestuário, com 28%; livrarias, com 22%; e games, com 20%.

De acordo com Rodrigo Carneiro, diretor da Rede, a pandemia fomentou o hábito de fazer compras a distância, entre os consumidores. “Os dados revelam que as compras online vieram para ficar”, diz.

