Faturamento do varejo farmacêutico atinge R$ 39 bi em nove meses

Coluna do Broadcast

O grande varejo farmacêutico registrou crescimento de 10,5% no faturamento nos nove primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a marca de R$ 39,2 bilhões, segundo números das 25 redes afiliadas à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). O aumento é puxado pelos medicamentos isentos de prescrição e itens de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

Retomada. Para a Abrafarma, o aumento do faturamento de itens não relacionados a medicamentos indica retomada do consumo da classe média que estava estagnado nos últimos anos. Nos nove primeiros meses deste ano, o faturamento de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos aumentou 11,8%, conforme levantamento da FIA-USP. De medicamentos sem prescrição, o faturamento cresceu quase 20%. . Para a Abrafarma, o aumento do faturamento de itens não relacionados a medicamentos indica retomada do consumo da classe média que estava estagnado nos últimos anos. Nos nove primeiros meses deste ano, o faturamento de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos aumentou 11,8%, conforme levantamento da FIA-USP. De medicamentos sem prescrição, o faturamento cresceu quase 20%. Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga @colunadobroadcast no Twitter