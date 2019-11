Faturamento do varejo neste mês deve crescer 7,4% com Black Friday

Por Cícero Cotrim

Impulsionado pela Black Friday, o faturamento do comércio varejista de São Paulo deve atingir a marca dos R$ 68 bilhões em novembro, um avanço de 7,4% na comparação com os R$ 63,3 bilhões do mesmo mês de 2018, estima a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (FecomercioSP). Desde o início do mês, as lojas já estão com campanhas de divulgação e promoções, preparando-se para a data.

E-commerce. Para o comércio online, a expectativa da FecomercioSP é de que o faturamento cresça 7%, para R$ 2,9 bilhões. A participação das vendas eletrônicas na receita do varejo deve ficar estável em 4,3% mas, mesmo assim, bem acima da média dos demais meses, de 2,5%.

Duráveis. O único setor que deve ter avanço abaixo da marca dos 7%, segundo a FecomercioSP, é o de bens duráveis, que inclui eletrônicos e eletrodomésticos. A alta esperada no faturamento é de 5%.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter