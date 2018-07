Fazenda avalia que venda de distribuidoras da Eletrobras pode continuar

Embora não tenha um posicionamento oficial, o Ministério da Fazenda entende que a liminar que impede a privatização de estatais e subsidiárias, concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), não inviabiliza a venda das distribuidoras da Eletrobras, exceto a Ceal, de Alagoas. Fontes da Pasta dizem que um estudo interno sobre esses casos, bem como sobre os impactos na cessão onerosa, ainda está sendo conduzido, mas que a avaliação inicial dos técnicos é igual à do Ministério do Planejamento, que disse nesta sexta, 29, ser possível continuar com o processo de privatização das distribuidoras.

Diferente. O caso da Ceal é diferente, pois o ministro Lewandowski deu uma liminar específica retirando a distribuidora do leilão por uma disputa entre Alagoas e a União.//MARCIO RODRIGUES