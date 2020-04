Federação das Indústrias do Rio fará campanha pelo uso do gás natural

Rio, 28/4/2020 – A Federação das Indúsztrias do Rio de Janeiro (Firjan) quer aproveitar a drástica queda do preço do petróleo e do gás natural no mercado internacional para bater novamente na tecla do estímulo do uso de gás natural pelas indústrias do Estado.

Dependência. O objetivo é fazer com que o Rio de Janeiro tenha mais receita de ICMS e dependa menos dos royalties do petróleo, em um cenário de queda de produção da commodity e de grande incerteza da volta dessa arrecadação a patamares anteriores. O petróleo e o gás perderam mais de 50% de valor nos últimos meses. Com a queda de produção já anunciada pela Petrobras, União, Estados – principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, os maiores produtores – e municípios serão penalizados.

Com gás. A ideia é aproveitar o processo de fechamento das economias mundiais por conta do coronavírus para estimular a atividade industrial baseada no mercado interno – e o uso do gás entra estratégia. Estudo da entidade, que deve ser finalizado na próxima semana, vai mostrar que, com o gás custando um terço do início do ano, há oportunidade para que a indústria fluminense incremente a produção de forma mais competitiva.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter