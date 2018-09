Feeljoy projeta faturamento de R$3 milhões em 2019

De olho no aumento da demanda por alimentos saudáveis, a gaúcha FeelJoy projeta alcançar um faturamento de R$ 3 milhões no ano que vem. A fabricante de alimentos congelados acaba de desembarcar em São Paulo, após um investimento da ordem de R$ 1,5 milhão. A companhia já atua na capital do Rio Grande do Sul e para o ano que vem programa sua chegada no Rio de Janeiro.

