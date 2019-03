Seguindo a estratégia de fechar 2019 com crescimento acumulado de 30% em dois anos, o Felsberg Advogados ganha o reforço da sócia Paula Salles. Ela deixa o Demarest para estruturar a área concorrencial do Felsberg e somar esforços às áreas de Fusões e Aquisições, Compliance e Direito Penal Empresarial. No total, o escritório tem 24 sócios e 84 advogados. No ano passado, foram incorporados oito novos sócios.