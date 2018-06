O Felsberg Advogados trouxe André Fonseca e Marianne Albers como novos sócios para as áreas de Direito Penal Empresarial, Investigações Corporativas e Compliance; e de Direito Público, Regulatório e Life Sciences, respectivamente. O movimento dá sequencia à expansão do número de sócios iniciada no final do ano passado, com o objetivo de alcançar um faturamento 30% maior até 2019.

