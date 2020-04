Fernando Musa, ex-Braskem, torna-se parceiro da Advent na área de aquisições

São Paulo, 29/04/2020 – Ex-presidente da Braskem até o fim do ano passado, Fernando Musa (foto) acaba de assumir a função de parceiro operacional (“Operating Partner”) da Advent International, fundo de private equity. Sua função será buscar oportunidades de aquisição no setor industrial. “Ele vai nos ajudar não só a identificar potenciais alvos de aquisição, mas também a traçar e executar planos de geração de valor para nossas empresas”, diz Patrice Etlin, sócio do fundo Advent na América Latina.

Estratégico. Com a chegada de Musa, a Advent planeja aumentar sua atuação no segmento químico na América Latina. A Advent tem uma centena de “Operating Partners” globalmente. Eles ajudam no plano de expansão, a fim de capturar negócios, fazer análises de ativos e elaborar e executar planos para as empresas investidas ou a serem investidas.

Químicos. A Advent já possui 79 investimentos na área química, em 26 países. Suas empresas no setor químico faturam mais de US$ 10 bilhões. Além da Advent, Musa também tornou-se senior adviser da consultoria Bain e membro do conselho consultivo da Oxiteno, empresa química do grupo Ultra.

