Fernando Yunes, ex-Sem Parar, vai para o Mercado Livre

Fernando Yunes, ex-presidente executivo do Sem Parar, assume o cargo de vice-presidente sênior do Mercado Livre. Yunes chega para aumentar a integração das unidades de negócios que envolvem toda a operação de comércio eletrônico e incluem, além do marketplace (espécie de shopping center virtual), os classificados, a publicidade e as lojas virtuais. Também a sinergia com a fintech Mercado Pago e a área de logística. Sua contratação estava sendo negociada antes da crise, que alavancou as vendas do portal. Na semana passada, o Mercado Livre anunciou que as receitas no primeiro trimestre subiram 37,6% em dólares, em relação ao ano anterior.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter