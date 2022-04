Ferramenta permite day trader investir bem mais dinheiro do que tem

Com o crescimento do número de pessoas que ganham a vida operando no mercado financeiro, os ‘day traders’, aumentou o interesse também pela possibilidade de fazer alavancagens cada vez maiores. Na prática, elas terão a chance de investir mais do que têm. Para este tipo de investidor, a CM Capital desenvolveu uma ferramenta que permite alavancar as operações com ações na bolsa em até 100 vezes, múltiplo pouco comum no Brasil.

Em uma aposta alavancada 100 vezes, o investidor multiplica por esse valor o que ganhar. Mas a via é de mão dupla, ou seja, se perder, o prejuízo também é multiplicado por 100. Por isso, Nicolas Silva, chefe da Mesa Expert da CM explica que a corretora criou um sistema de segurança. A corretora definiu um limite máximo de perda de 70% do valor aplicado. Quando atingir esse patamar, o próprio robô da corretora faz o enquadramento e zera a operação. De 0 a 70%, o próprio cliente define o quanto quer arriscar com base no seu patrimônio.

Até agora, o máximo que a corretora permitia de alavancagem era 50 vezes. Pela possibilidade de alavancagem tão alta, a CM limitou o número de ações em que a ferramenta vai permitir a multiplicação por 100 vezes. Assim, só será permitida para os 63 papéis mais líquidos do Ibovespa. Quando o nível de alavancagem é menor, aumentam as ações disponíveis. Por exemplo, se for 10 vezes, são 384 ativos.

Um dos indícios do crescimento do ‘day trade’ é o aumento do próprio volume de negócios com minicontratos na CM. Em 2019, a média de minicontratos do índice Ibovespa foi de 10 mil por dia. No ano passado, já estava em 1,5 milhão. A corretora foi criada para atender este tipo de investidor, buscando inicialmente os que operavam no mercado futuro da B3 e agora está ampliando atuação também para ações na Bovespa.

