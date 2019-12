FGM, de odontologia, entra no mercado americano e cresce mais de 40%

Em mais um ano de superávit da balança comercial brasileira, a catarinense FGM, do segmento odontológico, teve um salto de mais de 40% nas exportações ao longo de 2019. Além de colocar os pés no mercado norte-americano, a empresa expandiu a atuação internacional e passou a atuar na China, nas Filipinas, no Iraque, no Egito e em Omã. Já Ucrânia e a França receberam novos produtos. Assim, a FGM está presente em mais de 100 países.

Para 2020. Pegando carona na época de planos para o ano novo, a FGM quer ampliar sua atuação mundial com foco na produção de clareadores dentais. O impulso virá com a nova fábrica, que entra em operação em 2020. A meta é ultrapassar dez milhões de unidades produzidas já no primeiro ano. No Brasil, a empresa tem 75% do mercado no segmento de clareadores dentais.

