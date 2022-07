FiBrasil, empresa de redes da Telefônica, prepara oferta pela Vero

A provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, abriu o processo de busca de investidores que pode resultar na chegada de um sócio ou, até mesmo, um comprador da empresa inteira, conforme apurou a Coluna do Broadcast. As conversas envolvem desde outras operadoras de telecomunicações até fundos de investimentos. Uma das candidatas à aquisição é a FiBrasil, empresa de redes de fibra ótica da Telefônica Brasil (dona da Vivo), Telefónica Infra e do fundo de pensão canadense CDPQ.

Sem IPO, Vinci busca recursos para sustentar crescimento da provedora

O negócio pode avaliar a Vero em cerca de R$ 3,6 bilhões a R$ 4 bilhões, o que corresponde a uma múltiplo de 12 vezes o seu lucro operacional (Ebitda) ajustado anualizado. Por trás dessa movimentação está o plano da Vinci em buscar recursos para sustentar o plano de crescimento da Vero após o provedor desistir da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em janeiro. O Itaú BBA foi o coordenador-líder na tentativa do IPO e permanece com mandato para explorar alternativas. Procuradas, as empresas não se manifestaram.

Em um mercado com milhares de provedores regionais, a Vero alcançou a nona colocação em número de clientes, atrás apenas de Claro, Vivo, Oi, Alloha (holding dona de várias empresas), Brisanet, Algar, TIM e Desktop, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A companhia fechou o primeiro trimestre de 2022 com 647,5 mil assinantes em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Subsidiária da Telefônica presta serviços a outras empresas

Por sua vez, a FiBrasil nasceu como uma subsidiária da Telefônica voltada para a construção das redes de fibra ótica da Vivo, algo que consome bilhões em investimentos anuais. A empresa atua com redes neutras, isto é, que podem ser utilizadas também por outros prestadores de banda larga, além da Vivo.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/07/22, às 06h00

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.