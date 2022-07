FiBrasil faz oferta de R$ 2,8 bilhões pela Vero e está perto de fechar negócio

A FiBrasil, empresa de fibra ótica da Telefônica Brasil, Telefónica Infra e do fundo de pensão canadense CDPQ, está na fase final de negociação da compra da provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners. A FiBrasil já colocou na mesa uma oferta firme por 100% da Vero e ultrapassou a fase de diligências sobre o ativo, chegando à etapa de definição do contrato, conforme apurou a Coluna com fontes de mercado. Procuradas, as empresas não fizeram comentários.

A FiBrasil se dispôs a pagar cerca de R$ 4 mil por cliente da Vero, que hoje conta com 700 mil assinantes. Isso levaria a um lance de R$ 2,8 bilhões. Mas o valor final pode ser ainda mais alto. Isso porque o montante no fechamento da operação vai acompanhar o crescimento acelerado da Vero, que avança a uma velocidade de quase 100 mil clientes por semestre. No início do ano, a provedora tinha 610 mil clientes, com atuação espalhada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Aquisição de provedor regional é visto como complexa

O presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, disse hoje a investidores e a analistas que o grupo está atento a oportunidades de aquisições, mas evitou citar uma transação específica. Gebara também sinalizou que uma eventual aquisição de provedor regional é bastante complexa porque passa pela análise de sobreposição da rede entre as empresas, qualidade da fibra, perfil da base de clientes e oportunidades de integração.

A FiBrasil nasceu como uma investida da Telefônica voltada para a construção das redes de fibra ótica da Vivo, algo que consome bilhões em aportes anuais. A empresa atua com redes neutras, isto é, que podem ser utilizadas também por outros prestadores de banda larga, além da Vivo.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 27/07/2022, às 16:41.O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com