FIDUC fecha parceria com gestora de fortunas GPS

Lançada neste ano e com a ideia de democratizar o modelo de investimento utilizado em family offices (gestoras que administram os recursos das famílias endinheiradas), a plataforma de investimentos FIDUC acaba de firmar parceria com a gestora de fortunas GPS, do grupo suíço Julius Baer. A GPS será a responsável pelos investimentos em renda fixa, renda variável e multimercados.

Modelo

Os produtos onde são alocados os recursos dos clientes – cuja distribuição depende do perfil de cada um – são fundos de fundos, nos quais a FIDUC atua como cogestora. Por meio de sua plataforma, a FIDUC busca implantar no Brasil o modelo fiduciário comum em family offices, em que, ao contrário do modelo transacional, o cliente paga uma taxa sobre o patrimônio investido. Na FIDUC, essa taxa é de 1,5%. A empresa já possui 200 clientes e vê potencial para chegar em mil no ano que vem.

