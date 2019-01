Filho de Mourão é promovido a assessor especial de presidência no BB e salário triplica

Antes assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil, o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, subiu na carreira. Com a posse da nova gestão, sob o comando de Rubem Novaes, foi promovido a assessor especial da presidência. O novo posto equivale a uma cadeira de um executivo no banco com um salário de cerca de R$ 36 mil. Ou seja, na prática, seu salário triplicou. A renda do posto anterior gira entre R$ 12 mil e R$ 14 mil, dependendo da carga horária de seis ou oito horas. Ele está há 18 anos no BB. Na posse dos bancos públicos, ontem, dia 07, em Brasília, a ascensão do filho de Mourão já era dada como certa. Procurado, o BB não comentou.

