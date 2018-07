Enrique Lewandowski, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowsk, passou a integrar o quadro de sócio do escritório J.R. Amaral Advogados. Com a entrada do especialista em Direito Tributário, a banca passa a contar também com atuação nessa área. O escritório também está sendo rebatizado para Amaral Lewandowski Advogados.