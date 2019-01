Fim de decreto para capital externo no mercado financeiro deve animar M&A

A perspectiva do fim da obrigatoriedade de um decreto presidencial autorizando a entrada de capital externo em instituições financeiras no País deve animar as fusões e aquisições na área. Só para se ter uma ideia do que isso representa, a aquisição de quase 50% da corretora Easynvest pelo fundo americano Advent ficou um ano fechada, mas parada. Só pôde ser anunciada em julho, após a publicação do decreto específico, autorizando esta operação. Segundo o Velloza Advogados, assessor do negócio, há bancos, corretoras e fintechs de olho nos recursos, que poderão aumentar investimentos e a concorrência. (Cristiane Barbieri)

