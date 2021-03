Financeira Omni se prepara para emprestar R$ 25 milhões em linha de microcrédito

A Omni Banco & Financeira está começando a atuar no microcrédito, que passou a ser visto com mais carinho pelo setor na pandemia. A instituição começou a atuar no segmento no fim de 2020 e espera alcançar uma carteira de R$ 25 milhões até o fim do ano, especialmente junto ao pequeno comércio.

O segmento de pequenos empréstimos tem sido encarado como oportunidades por aqueles quem ficará órfão do auxílio emergencial. A própria Caixa se prepara para avançar nesse mercado e também há interesse por parte de fintechs. Na Omni, o valor médio de cada empréstimo é de R$ 4,2 mil, de um limite de até R$ 35 mil.