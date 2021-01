Financiamento de carros novos cai 26,1% em 2020, em linha com mercado

O número de carros novos vendidos por meio de financiamento terminou 2020 com queda de 26,1% em relação ao ano passado, praticamente a mesma variação experimentada pelo mercado como um todo, que inclui as compras feitas à vista. Os negócios financiados representaram 51% de todas as vendas no ano passado, num total de 1 milhão de unidades. Os dados são da B3, responsável pelo sistema de registro de garantias em financiamentos de veículos.

Rodado. No mercado de carros usados, os financiamentos tiveram queda mais suave, de 3,7%, para 3,39 milhões de unidades. Foi um recuo mais tímido do que o do mercado de usados como um todo, que sofreu tombo de 13,8%. Isso significa que houve aumento na participação do crédito nas vendas, de 32,1% em 2019 para 35,9% em 2020.

Troco na troca. Segundo Ilídio dos Santos, presidente da Fenauto, federação que reúne as revendas de carros usados, o mercado que ele representa sofreu menos com a crise porque aumentou a adesão de consumidores à prática de trocar um carro usado de maior valor por outro de menor valor, para sair do negócio com dinheiro sobrando. Foi um caminho adotado por muitos para ter um respiro financeiro durante a crise econômica causada pela pandemia.

Estoque. Além disso, afirma, as lojas de usados não tiveram problemas, na maior parte do ano, com falta de carro, situação enfrentada ao longo da pandemia pelas concessionárias de novos, afetadas pela insuficiência de peças que as montadoras tiveram, além da alta do dólar.

Panela velha. Contudo, diz o executivo, problemas de estoque começaram a ser sentidos no fim do ano, uma vez que o mercado de usados, naturalmente, sofre com algum atraso o que acontece entre os novos. Não à toa, em dezembro, os financiamentos de carros mais antigos, com mais de 12 anos de uso e com 9 a 12 anos de uso, foram os que tiveram melhor desempenho, com crescimento de 39,8% e 34%, respectivamente, em relação a igual mês do ano anterior.

