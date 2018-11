Finaxis reforça time com contratação de executivas para governança e risco

O Finaxis, banco focado em inteligência para o mercado de capitais e fundos estruturados, acaba de contratar duas novas executivas. Simone Rosa, ex-Valora Investimentos e Itaúsa, chega para a área de gestão e governança, com a responsabilidade de desenhar estratégias financeiras de longo prazo. Já Maria Forbes, ex-Hedging Griffo, Brasilpar, SulAmérica e Santander, assume a área de gestão de risco do banco. Ambas as executivas reportarão à Claudia Beldi, presidente do Banco Finaxis.