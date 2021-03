Fintech Acqio engrossa conselho para crescer e chegar à Bolsa

A fintech de soluções para meios de pagamentos Acqio deu peso a seu conselho de administração para aproveitar a onda de expansão do mercado das maquininhas e pagamentos eletrônicos e crescer e consolidar seus negócios. A expectativa é que no ano que vem, a Acqio defina sobre a possibilidade de levar a empresa à Bolsa.

Para encorpar o conselho, hoje formado por três executivos, chegam Eduardo Gouveia (ex-presidente da Cielo e da Alelo); José Tosi, (ex-head da MasterCard Brasil); Américo Pereira Filho (ex-presidente da Rapidão Cometa); Adir Ribeiro (presidente e fundador da consultoria Praxis Business); e Eduardo Carone (fundador e presidente da plataforma de automação Atlas Governance).

Os investimentos previstos na expansão virão do aporte de R$ 50 milhões feito pela XP Asset na Acqio, no começo de março. A ideia é ampliar a carteira de produtos e serviços para empresas, como concessão de crédito, PIX, conta digital, cartão pré-pago e soluções de gestão.

Transações capturadas somaram R$ 3,5 bilhões

Felipe Valença, CEO da Acqio, espera elevar em 60% o volume de transações capturadas este ano em relação aos R$ 3,5 bilhões de 2020. No ano passado, as receitas somaram R$ 180 milhões. No ranking das maiores adquirentes (compensação de pagamentos feitos via cartão) do País, a Acqio ocupa o 15º lugar.

Seu maior acionista é a Siguler Guff, gestora norte-americana de private equity e investimentos alternativos, responsável por intermediar a transação junto à XP Asset. A Singuler Guff entrou no controle da fintech em 2018, injetando R$ 90 milhões na empresa.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 30/03/2021, às 16:21:07 .

