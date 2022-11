Fintech Bullla investe R$ 80 mi para entrar no mercado de benefícios flexíveis

A fintech Bullla está investindo R$ 80 milhões para expandir sua atuação e entrar no mercado de benefícios corporativos flexíveis. Por meio do cartão emitido pela startup, é possível acessar serviços como vale transporte e refeição, assim como operações de crédito, com foco nas classes C e D.

“O mercado de benefícios flexíveis passa por um momento transformacional e quem mais ganha com a entrada de novos players é o consumidor final”, afirma o CEO e cofundador da Bullla, Marcelo Villela, em entrevista exclusiva ao Broadcast. De olho na demanda aquecida, a meta é dobrar de tamanho em 2023.

Pelo app, é possível solicitar antecipação de até 30% do salário

O aplicativo do Bullla permite organizar os gastos dos benefícios de alimentação, mobilidade, saúde e bem-estar. Por lá, também é possível solicitar a antecipação de no máximo 30% da remuneração mensal sem juros e com desconto em folha ou antecipação de um a dois salários por meio de pagamento em até 24 vezes. Os valores são transacionados por meio do cartão BulllaENE de bandeira Mastercard.

Para financiar esse tipo de operação e garantir a disponibilidade de crédito, a fintech captou, em setembro, sua primeira emissão de cotas seniores e subordinadas no valor total de R$ 106,5 milhões, estruturando um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Recursos serão destinados a áreas como marketing, RH e TI

Segundo Villela, a fintech optou por esse instrumento em detrimento de private equity por já ser capitalizada e rentável. “Conseguimos arcar internamente com os custos de marketing, tecnologia e pessoal. Captamos apenas para atender a demanda de crédito e não quisemos diluir nossa empresa”, afirma. Os R$ 80 milhões investidos para a entrada no setor de benefícios vieram do caixa da startup e serão destinados às áreas de marketing, recursos humanos, comercial, produto e TI.

Cerca de mil empresas aderiram à solução da fintech, principalmente das áreas de segurança, limpeza e indústrias, enquanto 385 mil cartões foram emitidos nos quatro anos de operação. Em 2021, contabilizou, em média, 14 mil operações mensais por intermédio do cartão Bullla com movimentação financeira superior a R$ 204 milhões entre compras, saques e transferências.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/11/2022, às 08h30

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse