Fintech Creditas compra Minuto Seguros e amplia leque de produtos em torno de automóveis

A Creditas, fintech dedicada a prover soluções de financiamento ao consumo, ampliou o escopo de sua operação no País com a aquisição da Minuto Seguros, pioneira na oferta online de seguros, com destaque na venda de apólices de carros. Com a operação, a fintech agrega mais um produto à sua estratégia de prover diferentes soluções em torno de três verticais: renda, imóveis e veículos.

“Com isso criamos um ecossistema completo onde trocamos, financiamos e fazemos o seguro”, resume o presidente da Creditas, Sergio Furio. “Em vez de focar em produtos financeiros para clientes, a gente coloca produtos financeiros relacionados com o ativo.”

A aquisição foi feita com ações e dinheiro, mas o valor não foi revelado. O fundador da Minuto Seguros, Marcelo Blay, passa a ser sócio da Creditas, onde assume o cargo de vice-presidente da nova unidade de seguros, além de continuar no comando da Minuto.

Após três meses negociando a aquisição, entretanto, Furio já tem planos para o novo segmento de atuação da Creditas. “A Minuto ainda não opera moto, mas deve lançar”, disse ele, que há cerca de dois meses conduziu um investimento estratégico de R$ 100 milhões na Voltz, fabricante de motos elétricas.

Mas a sinergia mais imediata entre as duas operações está mesmo no ecossistema em torno de carros. “A gente começou fazendo crédito usando o carro como garantia”, conta Furio, que há cerca de dois anos lançou a Creditas Auto, uma plataforma digital para compra e venda de carros, operação que também financia, retroalimentando assim a sua esteira. “Com a Minuto, a gente vai passar a oferecer o seguro para o carro desse cliente.”

Segundo o presidente da Creditas, seu portfólio de empréstimos ultrapassa hoje R$ 2 bilhões, com uma receita anual em torno de R$ 700 milhões. A Minuto, por sua vez, arrecada aproximadamente R$ 250 milhões de reais ao ano, com uma carteira ao redor de 160 mil apólices.

