Fintech dá crédito para empregado aliviar preocupação com saúde e finanças

Em um cenário de mudanças no ambiente corporativo trazidas pela pandemia, a fintech de RH, Ahfin, percebeu que preocupações com a saúde e as finanças estão atrapalhando o desempenho de funcionários das empresas. Lançou então linhas de crédito entre R$ 5 mil e R$ 7 mil para os empregados de companhias parceiras da plataforma. A expectativa da fintech é que, até o fim deste ano, a demanda pelo crédito chegue a R$ 100 milhões.

