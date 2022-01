Fintech Dave vê Nubank como inspiração na briga com bancões dos EUA

A decisão do Nubank de optar pelos EUA para sua abertura de capital na Bolsa está fazendo mais do que fincar o nome do grupo na cena global das finanças. Por lá, o modelo do banco digital virou inspiração para empreendedores com histórias semelhantes, como a Dave, fintech da Califórnia avaliada em US$ 4 bilhões, e que lançou guerra contra as tarifas cobradas pelos bancões americanos.

Num evento a investidores, no fim do ano passado, Jason Wilk, CEO e fundador da companhia, afirmou que a brasileira tem uma solução de crédito sem precedentes e é vista como um dos casos de sucesso mais interessantes entre competidores.

A Dave foi criada em 2017 e prega como principal diferencial sobre os bancos tradicionais o baixo custo da sua operação, com 250 funcionários para atender 12 milhões de clientes, sem agência física. O público-alvo são jovens entre 18 e 25 anos e que precisam de crédito barato no início da vida profissional.

Até o nome da empresa carrega uma referência semelhante à associada ao Nubank. Dave (o equivalente a Davi, em português) é uma referência à briga de Davi contra Golias, como a empresa enxerga sua batalha com os bancos tradicionais, tal qual a missão da qual o Nubank se investiu – David também é o nome de um dos fundadores do banco brasileiro.

A fintech americana estima um mercado potencial de 150 milhões de clientes e está a caminho da Bolsa. Também aqui o Nubank pode ser inspiração. O banco digital estreou com alta de mais de 14% na Bolsa de Nova York, no fim do ano passado, e vem recebendo recomendações positivas de analistas.

Em relatórios desta semana, UBS BB, Goldman Sachs e Morgan Stanley deram recomendações de compra para a ação. O principal destaque é capacidade de crescimento acelerado. A estimativa é que o banco digital dobre o número de clientes dos atuais 48 milhões para mais de 100 milhões, disseram os analistas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 04/01/22, às 16h41.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com