Fintech de crédito da gestora SRM fecha contrato com Ipiranga

A TrustHub, fintech do grupo SRM e que também tem uma gestora especializada em fundos de recebíveis, fechou acordo com o Grupo Ipiranga, para antecipação de recebíveis de seus clientes corporativos.

O produto, chamado Parcele Mais, é oferecido dentro do marketplace Ipiranga Clube Empresarial, onde o mínimo das transações têm sido de R$ 25 mil. A TrustHub está perto de fechar a contratação do Parcele Mais com outras três grandes empresas que possuem marketplace para negócios B2B (Business to business), uma delas líder do setor farmacêutico de São Paulo e uma multinacional de produtos de limpeza.

Uma mão lava a outra. Nascida em outubro do ano passado, o braço de soluções de tecnologia da SRM pretende fechar o ano de 2019 com até R$ 150 milhões em transações realizadas por meio do Parcele Mais. Hoje, a gestora tem R$ 1,2 bilhão em ativos administrados.

