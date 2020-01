Depois de alcançar ano passado 200 mil usuários, a fintech Jeitto prevê fechar 2020 com 600 mil, passando a 2 milhões no fim de 2022. A base de novas contas no aplicativo vem em ritmo de crescimento de 30% ao mês. O aplicativo concede um limite inicial de crédito entre R$ 35 e R$ 150 por mês, podendo chegar a até R$ 500. A empresa já aprovou crédito para cerca de 90 mil pessoas.

