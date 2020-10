Fintech de varejo de automóveis abre linha de R$ 50 mi de capital de giro

A Listo, fintech que atua no varejo de automóveis, partiu para a oferta de crédito, observando uma oportunidade no segmento automotivo que, como vários outros, enfrentam dificuldades para financiar folha de pagamento e estoques. A linha que a Listo está colocando à disposição dos usuários de sua plataforma, que até agora prestava somente serviço de gestão financeira, R$ 50 milhões, com taxa a partir de 0,59% ao mês e prazo médio girando em torno de 7,5 meses. A fintech já tem uns anos de estrada. Fundada em 2014, tem cerca de 100 mil clientes na carteira e presença na Argentina, Peru e México. Em 2019, a empresa registrou receita bruta de R$ 209 milhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 12/10/2020 às 16:06:05.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com