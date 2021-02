Fintech dos EUA busca crescer no Brasil com oferta de conta no exterior

A fintech norte-americana Usend – facilitadora de operações financeiras no exterior – pretende crescer a passos largos no mercado brasileiro neste ano. A empresa está lançando uma ferramenta que servirá como uma conta corrente digital nos Estados Unidos para empresas e autônomos do Brasil, com a promessa de burocracia reduzida para abertura das contas. Por meio da plataforma, será possível pagar, receber e manter saldo em dólar.

Time is money. A Usend já atende mais de 40% do mercado internacional de transações financeiras individuais entre Brasil e EUA, e agora pretende avançar no mercado local por meio do ramo B2B. A fintech prevê um aumento de 70% em seu faturamento em 2021, o que equivale a cerca de US$ 22 milhões. A empresa espera um total de mais de 3 milhões de transações em sua plataforma, entre contas físicas e jurídicas, até o final deste ano.

Contra a maré. Se a meta de crescimento for confirmada, representará um avanço relevante em um momento de baixa na parceria entre os dois países. O valor das trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos foi de US$ 33,4 bilhões entre janeiro e setembro de 2020, uma redução de 25,1% com relação ao mesmo período em 2019, de acordo com os dados mais recentes da Amcham Brasil. A instabilidade econômica causada pela pandemia e o crescimento de outros países como parceiros comerciais do Brasil são alguns dos fatores que afetaram os negócios.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/02/2021

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter