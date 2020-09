Fintech entra em nicho pouco explorado, de compra de crédito podre de PMEs

Com atuação em um nicho de mercado pouco explorado, a fintech BLU365 está começando a comprar carteiras com dívidas não pagas, os chamados créditos podres, de pequenas e médias empresas. Esse grupo de companhias está entre os mais afetados pela crise da pandemia, em termos de acesso a novos recursos. Elas também interessam pouco aos grandes participantes do mercado de crédito podre, com carteiras de R$ 10 milhões a R$ 50 milhões em empréstimos vencidos.

Base. Criada em 2014 e residente do CUBO, centro de fomento a startups do Itaú Unibanco, a BLU365 cresceu como plataforma de renegociação digital de empréstimos, com clientes como Avon, Oi e Vivo. Atualmente, tem registradas cerca de 20 milhões de pessoas em sua plataforma e faz entre 150 mil a 200 mil negociações por mês. Com os dados produzidos nas transações e, contando com ferramentas de inteligência artificial, a BLU365 também produz estudos comportamentais, de mercado e econômicos.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 22/09/2020 às 15:59:15 .

