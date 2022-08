Fintech Kvoltz lança criptoativo para financiar energia solar

Financiar energia solar por meio de criptoativos. Essa é a proposta da Kvoltz, empresa com sede na Paraíba. A fintech lança em setembro um token relacionado a um projeto de usinas de energia solar de pequeno porte. O objetivo, de acordo com Kleber Selhorst, head da operação, é captar R$ 30 milhões com a moeda que levará o nome da empresa.

Os tokens serão registrados na rede blockchain da BNB Smart Chain, do grupo Binance. Segundo a empresa, não é preciso ser cliente Binance. Basta entrar no site ou no aplicativo da Kvoltz para comprar o ativo. O detentor dos tokens poderá, a qualquer momento, transferi-los, caso deseje, segundo Selhorst e o co-fundador da empresa João Maluf Júnior. De acordo com os sócios, a expectativa é fazer uma captação pulverizada, alcançando pequenos investidores interessados no universo cripto.

Token terá bônus ligado à produção de energia

A moeda terá um benefício de bonificação ligado à produção de energia. A empresa irá a mercado comprar tokens em volume proporcional à receita (até 2% do obtido com Geração Distribuída, sendo o máximo equivalente a 50% do lucro) durante um intervalo de dias ou semanas, que acontecerá durante todo mês de janeiro. Esses tokens comprados serão depositados nas carteiras dos detentores do ativo como bonificação. Assim, afirma Maluf Júnior, o ganho do investidor poderá ser duplo – o de aumento da carteira com kvoltz e o de valorização do ativo no mercado -, o que inibiria a possível depreciação causada por uma onda de vendas no mesmo período.

Inverno cripto não assusta

O fato de o mercado continuar mergulhado no que se convencionou chamar ‘inverno cripto’ não assusta os dois sócios. Ao contrário, eles afirmam que mesmo com a forte queda dos preços – haja vista a depreciação de mais de 60% do bitcoin de setembro até hoje – muitos investidores se mantiveram fiéis ao ativo, enquanto parte dos especuladores se afastou. “O inverno cripto é o melhor momento para lançarmos, porque ficaram no mercado os holders [quem investe com horizonte de longo prazo], que é o perfil que procuramos”, diz Maluf Júnior.

Selhorst admite, porém, que a primeira captação pode não cumprir o objetivo esperado em decorrência da desvalorização de criptomoedas de referência, como bitcoin e ethereum, que têm caído diante dos sinais de recessão ou de aperto monetário mais duro nos Estados Unidos. Por conta da influência desses fatores macroeconômicos, inclusive, a Kvoltz definiu a data de lançamento do criptoativo: dia 23 de setembro, logo após a decisão de política monetária do banco central americano.

Empresa vai iniciar operação de sua primeira miniusina

O lançamento do token ocorre no momento em que a empresa está prestes a iniciar a operação de sua primeira miniusina: uma instalação de 112,5 quilowatts-pico (KWp) em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. O sistema aguarda a integração pela distribuidora local, a Cosern, e faz parte de um projeto de 1,125 MW, fracionado em dez unidades geradoras, que está sendo planejado para a região.

A energia desse empreendimento será disponibilizada a pequenas e médias empresas por meio de um consórcio. O formato atende às regras da geração distribuída e permite que os consorciados recebam créditos de energia gerados pela instalação, a serem utilizados para abater os custos da conta de luz de cada consumidor. A estimativa da Kvoltz é que o cliente economize de 20% a 25% nos gastos com energia.

“Um dos principais diferenciais do nosso projeto é que lançamos o token com a usina pronta, para poder mostrar que não é algo para simplesmente levantar um dinheiro e não executar”, diz Selhorst. O investimento, em capital próprio, previsto pelos sócios nessa primeira usina de 1,125 MW é da ordem de R$ 4 milhões.

Recursos captados devem ser usados em expansão

Os recursos a serem captados com o lançamento do token devem ser utilizados na expansão do negócio, replicando o modelo adotado no Rio Grande do Norte em outros Estados do País. A intenção dos sócios é construir pelo menos mais três usinas no Nordeste até o fim do ano que vem, possivelmente na Paraíba, Ceará e Pernambuco, chegando até o fim de 2024 em 16 estados de Norte e Nordeste. Até 2026, a meta da empresa é ter uma miniusina de 1 GW em cada Estado brasileiro, o que exigiria investimento total de R$ 100 milhões. A cada empreendimento, novos tokens podem ser lançados, para seguir financiando o crescimento.

Além do modelo de consórcio, os sócios vislumbram a possibilidade de atuar no desenvolvimento e financiamento de miniusinas de terceiros. “Estamos falando com vários investidores e empresários e existe procura para fazer as usinas dentro de suas áreas”, diz Selhorst.

A geração distribuída está em rápido crescimento. Somente de janeiro a agosto, a capacidade instada por mini e microusinas solares aumentou cerca de 37%, superando os 12,5 gigawatt (GW) de potência instalada, antes os 9,16 GW anotados no fim de 2021, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Este texto foi publicado no Broadcast Energia no dia 30/08/2022, às 11h45.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse