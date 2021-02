Fintech lança crédito pessoal para caminhoneiro

A fintech Target Meios de Pagamentos abriu mais uma frente de serviço financeiro para caminhoneiros, com o lançamento de crédito pessoal. O negócio conta com outra fintech, a Rebel, como parceira. O universo potencial é grande e as necessidades dos caminhoneiros cresceram na pandemia. O Brasil tem hoje 695 mil motoristas autônomos registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT/2020), o que representa 77% dos registros incluindo empresas transportadoras e cooperativas.

