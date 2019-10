Fintech Neon investe R$ 3 mi para monitorar clientes em tempo real

Coluna do Broadcast

A fintech Neon desembolsou R$ 3 milhões para acompanhar seus 1,6 milhão de clientes ativos em tempo real. Os recursos foram usados na criação de uma sala de controle que monitora toda a movimentação de cada usuário em suas plataformas. O reforço na estrutura tecnológica visa a suportar a escalada no número de clientes.

Na velocidade da luz. São 20 telas e milhões de dados analisados por minuto. Para isso, 15 funcionários se revezam 24 horas, sete dias por semana, para acompanhar os algoritmos. Além disso, a Neon reforçou o time com a contratação do ex-Cielo Eduardo Merighi como diretor-chefe de tecnologia (CTO, na sigla em inglês) e do ex-Santander Alexandre Borin, para a diretoria de risco.

