Fintech QFlash sonha grande e quer emprestar R$ 1 bilhão a PMEs em 2022

Voltada à concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas, a fintech QFlash passou o ano arrumando a casa e se preparando para, no ano que vem, enfim, mostrar que sua marca não é só um nome numa placa. Pretende crescer rápida como um raio e partir dos atuais cerca de R$ 50 milhões em duplicatas e pagamentos em cartão antecipados para emprestar R$ 1 bilhão, até o fim de 2022.

Caso consiga, vai ser uma mágica e tanto. Até aqui, a empresa, braço de crédito do grupo liderado pela Quasar Asset, captou R$ 100 milhões por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Fidic) – e emprestou metade. Pretende abrir a captação de outro até o fim do ano, provavelmente de tamanho semelhante, para financiar capital de giro.

Com um sistema preparado para um volume de operações bem acima desses montantes, a QFlash pretende se valer de parcerias, segundo a diretora responsável por essa área, Gisela Teixeira. Num segmento com competição crescente de outras fintechs, adquirentes de cartão e bancões, vai ter de enfrentar o ano eleitoral com economia incerta, inflação, crises hídrica, energética e fiscal… A taxa parte de 1,5% ao mês.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 24/09/2021 às 16h23.

Contato: colunabroadcast@estadao.com