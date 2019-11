Fintech quer descomplicar relação entre empregadores e trabalhadores domésticos

Coluna do Broadcast

Com um mercado de 15 milhões de pessoas empregadas em funções domésticas e pequenos estabelecimentos, a Simplypag, fintech criada esse ano pelo ex-Sofisa Leo Cherman quer descomplicar a relação dos empregadores com esses trabalhadores, que frequentemente vai parar na Justiça. Sem cobrar pelo serviço, a plataforma se propõe a gerir a folha de pagamento, emitir guias de pagamento de impostos e até realizar o próprio pagamento do salário dos funcionários.

Para se remunerar, a Simplypag pretende estender seus serviços à oferta de crédito aos empregados que estiverem recebendo salários por meio da plataforma. O piloto da Simplypag já está na rua e o crédito deve rodar em 2020. A plataforma já recebeu uma rodada de investimentos de R$ 5 milhões, incluindo recursos do fundo de venture capital Iporanga.