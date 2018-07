Fintechs de seguros já receberam US$ 9,2 bi de investimentos em seis anos

As fintechs voltadas ao setor de seguros, também chamadas de Insurtechs, já receberam US$ 9,2 bilhões de investidores no mundo de 2010 a 2016, de acordo com uma pesquisa da Everis, uma das gigantes globais da área de tecnologia da informação. Somente em 2016 foram US$ 2,7 bilhões aportados nessas empresas. Enquanto os investimentos em inteligência artificial e na internet das coisas cresceram em 2016, os direcionados ao Big Data (dados) e plataformas sociais caíram.

De olho. As grandes seguradoras também têm se engajado nas parcerias com as startups. Elas já investiram US$ 11,3 bilhões desde 2010 nessas novatas, sendo US$ 4,9 bilhões somente em 2016.

