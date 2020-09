Fintechs receberam investimentos de R$ 120 milhões nos últimos 5 anos

As fintechs de meios de pagamento receberam US$ 120 milhões em investimentos ao longo dos últimos cinco anos. É o que mostra estudo da empresa de inovação aberta Distrito, com apoio da consultoria KPMG. Apenas neste ano, os aportes nas novatas brasileiras foram de US$ 67 milhões.

Prepara. Do total, US$ 66 milhões foi para apenas uma empresa: a Superlógica, startup que recentemente ingressou no segmento financeiro com uma conta digital para administradoras de condomínios. Essa conta fica no PJ Bank, que recebeu aporte do fundo de private equity Warburg Pincus. O crescimento dos investimentos no setor vem sendo impulsionado pelo compartilhamento de informações trazidos pelo open banking. Também pelo Pix, solução de pagamentos instantâneos do Banco Central, que será lançado oficialmente em novembro.

