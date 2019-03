Flapper, de aviação executiva, passa a receber pagamentos em bitcoin

A Flapper, empresa de compartilhamento de voos que atua no mercado de aviação corporativa, é a primeira do setor no País a aceitar bitcoin como forma de pagamento por seus serviços. A alternativa foi criada em parceria com a WARP Exchange, fintech brasileira de pagamento com criptomoedas. No mundo, a californiana Surf Air e a FAT Taiwan são as duas que já têm essa opção de pagamento. A plataforma da Flapper já tem 90 mil usuários cadastrados.

