Fluxo de visitantes dos shoppings tem retomada em outubro

O fluxo de visitantes aos shoppings centers começou a ganhar tração em outubro, com consumidores se preparando para o final do ano. Pesquisa realiza em parceria pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e pela FX Retail Analytics, especializada no monitoramento dos fluxos no varejo, identificou aumento de 2,42% no fluxo de visitantes aos shoppings de todo o Brasil em outubro.

O fim das eleições, que trouxe muita cautela ao consumo, também contribuiu para o crescimento das visitas aos shoppings, na avaliação de ambas companhias.

