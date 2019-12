Fluxo nos shoppings na Black Friday dispara 14%

O fluxo de pessoas nos shoppings centers no dia da Black Friday disparou 13,9% em 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo índice Iflux, que aponta para expansão mais forte do varejo no último trimestre do ano. O indicador foi desenvolvido pelo IBOPE Inteligência, a partir das informações da Mais Fluxo e com apoio da Tendências Consultoria.

Leia também: Varejo contabiliza venda recorde com Black Friday

Esquenta. O crescimento representa um salto em relação aos anos anteriores. Em 2018, o movimento de consumidores nos shoppings nessa data havia crescido 4,3%, e, em 2017, 6,5%, considerando a mesma base de comparação. Este ano, o aumento foi disseminado entre as regiões brasileiras, mas o destaque positivo foi para São Paulo (16,5%).

Contato: coluna.broadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter