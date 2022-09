Focada no ouro brasileiro, canadense Great Panther pede recuperação e deixa Bolsa de NY

A mineradora canadense Great Panther pediu recuperação judicial por problemas relacionados às operações de uma mina de ouro no Brasil. Como consequência, teve as suas ações deslistadas da Bolsa de Nova York (Nyse). Concentrada no sudoeste do Amapá, em uma região conhecida como Vila Nova Greenstone Belt, a 200 km de Macapá, a exploração no País é o principal foco da companhia atualmente.

Empresa admite risco de calote

O grupo atribui as dificuldades à escalada de custos, principalmente de combustíveis, à falta de equipamentos disponíveis em contratadas e às chuvas acima do previsto na região. No pedido de proteção, feito no Canadá e aqui, pela subsidiária brasileira, a mineradora relata “restrições de liquidez” e admite risco de calote aos credores.

A empresa vem incorrendo em prejuízos desde o início do ano passado. No primeiro semestre de 2022, as perdas subiram para US$ 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões), ante US$ 8,5 milhões (R$ 43 milhões) no mesmo período de 2021. As receitas caíram 30% nos seis primeiros meses e somaram US$ 57,2 milhões (cerca de R$ 300 milhões).

Em encontro com investidores, os executivos admitiram a necessidade de buscar novas fontes de financiamento para melhorar a estrutura de capital do negócio, financiar investimentos necessários para atividade de mineração e cumprir obrigações de pagamentos.

Canadense colocou à venda operação no Peru

Uma operação no Peru, ainda em fase exploratória, foi colocada à venda. A canadense também já havia anunciado um acordo para se desfazer de minas no México e, assim, focar no Brasil. A previsão é que a mina Tucano, do Amapá, produza entre 85 mil e 100 mil onças de ouro neste ano. No mercado internacional, a unidade está cotada hoje em cerca de US$ 1.667. Procurada, a empresa afirmou que não vai fazer comentários além das informações divulgadas sobre a recuperação judicial.

