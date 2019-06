Foco em renda variável fica no centro de evento do BTG

Em evento da área de gestão de fortunas do BTG Pactual (Wealth Management), com público de cerca de 400 pessoas, o grande foco foi a necessidade de diversificação de portfólios, diante do momento de juros baixos no Brasil. O protagonista, sem sombras de dúvidas, foi o investimento em ativos de renda variável. A “salvação será o risco” foi uma das frases nas palestras. A área de wealth do BTG tem R$ 130 bilhões sob gestão. Considerando a alocação em Brasil, o porcentual investido diretamente em renda variável está em 15%. A recomendação para esse público tem sido de aumentar as posições.