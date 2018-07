Foco no EAD tira bolsas de faculdades da capital e leva ao interior

As faculdades privadas migraram sua oferta de bolsas de estudo e descontos das grandes cidades para o interior. Levantamento do Quero Bolsa aponta que instituições da Grande São Paulo diminuíram em 18% a quantidade de vagas com mensalidades reduzidas no primeiro semestre deste ano ante 2017. Por outro lado, a disponibilidade de bolsas no interior mais do que triplicou. Com as matrículas em cursos presenciais prejudicadas pela falta de financiamento, as redes de educação centraram esforços na oferta de ensino a distância em cidades de menor porte, tradicionalmente menos atendidas por grupos de ensino privado. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter