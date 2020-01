Focus Energia adquire usina hidrelétrica por R$ 20 milhões em MG

Uma das principais empresas do ramo de comercialização de energia elétrica, a Focus Energia está ampliando sua atuação em geração de energia a partir de fontes renováveis. A empresa comprou, por R$ 20 milhões, uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) em Camanducaia (MG) do Grupo Energia. A usina tem 2,6 MW de capacidade instalada e está prevista para entrar em operação comercial em agosto.

Fontes renováveis. A aquisição do ativo está em linha com a tendência do mercado livre de ampliar a oferta de energia limpa para os consumidores livres, que têm a liberdade para escolher de quem vão comprar a eletricidade. A CGH Camanducaia faz parte da nova frente da companhia, a Focus Geração, que já reúne outros dois ativos: a CGH Ilhéus (2,6 MW) e a CGH Lavras (1,2 MW), ambas localizadas no município de Barbacena, também em Minas Gerais.

Notícia publicada no Broadcast dia 06/01/2020, às 12:57:54

