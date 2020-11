Fora do planos do BNDES, venda de ações da Vale foi provocada por comprador

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que acertou nesta segunda-feira a venda de R$ 2,5 bilhões em ações da Vale para a mesa proprietária do banco norte-americano Morgan Stanley, foi surpreendido pelo apetite do comprador. Não estava nos planos do banco de fomento fazer essa venda agora. Quem provocou a operação foi o Morgan Stanley. Realizado por meio da corretora do Bradesco, o negócio começou com a venda de 27 milhões de ações e, com a disponibilidade do vendedor, subiu para 40 milhões. No mercado, a aposta é que o comprador, por meio do Morgan Stanley, seja o fundo norte-americano Capital Group, que já vinha aumentando sua fatia na Vale. Procurado, o Capital Group não respondeu a pedido de entrevista.

Longo caminho. O BNDES, que tem dado tração à venda de sua carteira de renda variável – apenas este ano, levantou R$ 45 bilhões. Além da Vale, foram feitas vendas de fatias na Petrobras, na Suzano e no Banco do Brasil.

Recorde. O banco de fomento ainda tem 119 milhões da ações da mineradora. Os papéis que foram a mercado hoje puderam ser vendidos após o fim do período de restrição (lock up) de 90 dias. O acordo para o intervalo nas vendas foi acertado em agosto e terminou na semana passada. O BNDES havia feito uma venda em bloco de R$ 8 bilhões com outro lote de papéis da Vale. Foi o maior da história da América Latina.