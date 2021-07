Forte em fibra ótica no Sul, Unifique lança IPO com 70% da oferta coberta

Em um momento de crescimento rápido das operadoras de internet regionais pelo interior do País, a Unifique acaba de lançar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com 70% do livro de ofertas coberto. A empresa tem visto seu resultado crescer em ritmo acelerado, com aumento anual do faturamento na casa dos 60%. Com operações em 143 cidades e 350 mil clientes, a Unifique é hoje a maior operadora independente de fibra ótica na região Sul do Brasil.

Antes de lançar a operação, a empresa reduziu o preço das ações e definiu uma oferta 100% primária, na qual os recursos vão para o caixa, de R$ 800 milhões. A avaliação da companhia ficou em R$ 2,2 bilhões no chamado “pre-money”, ou seja, antes da entrada dos recursos da oferta, abaixo de outras empresas na fila para o IPO. A Unifique quer investir o dinheiro que vai levantar em crescimento orgânico e em aquisições estratégicas.

O Fourth Sail Capital, conhecido por ser um fundo de alta qualidade que investe recursos de fundações americanas (endowments), está ancorando a operação com a maior ordem até aqui. A definição do preço das ações da Unifique está marcada para o dia 23 de julho, e a estreia na B3 deverá ocorrer no dia 27 deste mês.

O controlador da empresa, Fabiano Busnardo, colocou na oferta uma ordem de R$ 100 milhões no preço definido pela ancoragem. Busnardo, que fundou a empresa há 20 anos, já foi um faccionista (terceirizado) de roupas da marca Hering. Procurada, a Unifique não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 05/07/2021, às 08h33.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter